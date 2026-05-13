CTP Gençlik Örgütü, Feminist Savunuculuk Atölyesi’ne katıldı
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Kadının İnsan Hakları Derneği’nin (KİH) düzenlediği “Feminist Savunuculuk Atölyesi”ne katıldı.
9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde Van’da gerçekleştirilen atölyede, CTP Gençlik Örgütü’nü Güzelyurt İlçe Sekreteri Gülcan Güneysu temsil etti.
Türkiye ve Kıbrıs’tan 22 tane gencin katılımıyla gerçekleşen atölyede, CTP Gençlik Örgütü, “Feminist mücadele tarihi”, “Savunuculuk nedir?”, “Hak Temelli Savunuculuğa Giriş”, “Kampanya Tasarlama” ve “Onay Kültürü” hakkında çeşitli eğitimlere katkıda bulundu.
