Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde bir öğretmenin rahatsızlanması üzerine yerine görevlendirilen din kültürü öğretmeninin derslerde kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Laik, bilimsel ve eşit eğitim vazgeçilmezimizdir” açıklamasında bulundu.

CTP Gençlik Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu öğretmenin “gerici, kadın düşmanı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına hakaret içeren sözler” sarf ettiği ifade edilerek, yaşananların “hükümet eliyle çağdaş Kıbrıslı Türk toplum yapısının nasıl ablukaya alındığını bir kez daha gözler önüne serdiği” savunuldu.

Açıklamada, öğrenciler ve velilerin gösterdiği tepki sonucunda öğretmenin görevden alınmasının, bu tür anlayışların toplumda karşılık bulmadığını ortaya koyduğu belirtilerek, “Bu toplumun hiçbir kurumu; toplumsal cinsiyet eşitliğine ve toplumsal değerlere yönelik saldırı niteliğinde davranışları, dışlanmayı, ayrımcılığı ve bilimsel eğitimi hedef alan anlayışları kabul etmez” denildi.

CTP Gençlik Örgütü, hükümetin eğitime yönelik müdahalelerinin toplumun laik, çağdaş ve eşitlikçi eğitime daha güçlü sahip çıkmasına neden olacağını savunarak, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.