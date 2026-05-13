Tüm sorumlular yargılansın!

Serap KARAMAN

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde 27 Ekim 2024 tarihinde 7 bebeğe yanlışlıkla etil alkollü mama verilmesi sonucu Mihrimah bebeğin hayatını kaybettiği skandalın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Bebeğin alkolden öldüğü raporlarla ortaya konmasına rağmen, olayla ilgili polis soruşturması tamamlanmadı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in Salı günü Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, “Başsavcılık’tan gelen yeni talep üzerine soruşturma yeniden başladı” açıklamasının ardından YENİDÜZEN Başsavcı Sarper Altıncık’a ulaştı. Altıncık, dosyasının henüz Başsavcılık’a ulaşmadığını, hala polis aşamasında bulunduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’in ‘Sürece siyasi birileri de dahil olacak mı?’ sorusunu da yanıtlayan Başsavcı Altıncık, soruşturma sonucunda sorumluluk tespit edilmesi halinde dosyanın buna göre değerlendirileceğini de belirterek, “Sorumlu varsa dosyayı ona göre değerlendireceğiz” diye konuştu.

Öte yandan YENİDÜZEN, alkollü mama skandalında hayatını kaybeden 20 günlük Mihrimah bebeğin annesi Güneş Toymuradowa’ya da ulaştı. Toymuradowa, soruşturmada doktorun, Başhekimin, Eczacılar Birliği’nin ve alkol şişesini mamaların yanına koyan kişinin davaya dahil edilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Mihrimah bebeğin annesi Güneş Toymuradowa:

“Doktorun, Başhekimin ve ilgili kişilerin davaya dahil edilmesini istedik”

Alkollü mama skandalında hayatını kaybeden 20 günlük Mihrimah bebeğin annesi Güneş Toymuradowa YENİDÜZEN’e konuştu; soruşturmada doktorun, Başhekimin, Eczacılar Birliği’nin ve alkol şişesini mamaların yanına koyan kişinin davaya dahil edilmeleri yönünde talepte bulunduklarını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır sürecin sonuçlanmadığını ifade eden Toymuradowa, Türkiye’den gelen geniş kapsamlı otopsi raporunda bebeğinin ölüm nedeninin alkol olarak belirtildiğini hatırlattı. Makinenin yanlış takılması nedeniyle bebeğin ciğerlerinin patladığı yönündeki iddiaların ise raporla çürütüldüğünü söyledi.

Toymuradowa, geçen hafta soruşturma memuruyla görüştüklerini belirterek, “Bizim birkaç talebimiz oldu. Müdahale etmediği için mesela doktor soruşturmada yoktu. Biz doktorun müdahale etmesi gerekiyordu dedik. Doktorun davaya dahil edilmesini talep ettik. Aynı şekilde Eczacılar Birliği davada yok” dedi.

Tahkikat memurunun şu anda rapor hazırladığını söyleyen Toymuradowa, “Rapor bittiği zaman Savcılığa ulaştıracak. Gittiğimizde raporun 1 ay içinde biteceğini ve Savcılığa ulaştıracağını söyledi” ifadelerini kullandı.

Soruşturmada başhekimin ve alkol şişelerini mamaların yanına koyan kişinin de araştırılması gerektiğini söyleyen Toymuradowa, “Alkol şişelerde Eczacılar Birliği’nden geliyor. Onu oraya koyan kim? Üstüne yazı yazmadan mı koydu, yazdı da başkası mı karıştırdı?” sorularını sordu.

“2 yıla yaklaştık. Artık bekleyemiyoruz” diyen anne Toymuradowa, olayla ilgili halen net bir açıklık getirilmediğini belirterek, sürekli “soruşturma devam ediyor” denildiğini söyledi.

“Rapora göre bebeğim alkolden öldü”

Türkiye’den gelen geniş kapsamlı otopsi raporunun iki parça halinde ulaştığını anlatan Toymuradowa, “Rapora göre bebeğim alkolden öldü. Makinanın yanlış takıldığından dolayı ciğerlerinin patladığına dair iddialar vardı ama rapora göre öyle bir şey yok” dedi.

Bebeğiyle ilgilenen doktorun kendisine ciğer raporunu gösterdiğini ifade eden Toymuradowa, “Makine yanlış takılmış, fabrika hatası dedi. Tahkikat memuru röntgeni başka doktorlara gösterdi. Bebeğin ciğeri patlamamıştı” şeklinde konuştu.

Makinenin uzman ekip tarafından incelendiğini de kaydeden Toymuradowa, “Makine bozuk değil. Ters takılma durumunda da en az makinenin 1 hafta ters takılması gerekiyor ki bebeğe etkisi olsun. Soruşturma memuru bebeğimin ciğerlerinde hiçbir şey olmadığını, ölüm sebebinin alkol olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek: “Süreç günler, belki hafta içerisinde netleşecek”

Meclis kürsüsünde Salı günü konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, konuyla ilgili idari soruşturmanın açıldığını, sürecin kamuya intikal edeceği aşamada, iddianamenin birlikte hazırlandığı Başsavcılık tarafından son noktada gelen yeni bir talep üzerine soruşturmanın baştan başlatılmak zorunda kalındığını ifade etmişti.

Dinçyürek, "Tüm belgeler bakanlığa geldi. Başsavcılık'tan iddanamenin hazırlanmasıyla ilgili randevu bekliyoruz. Yarınsa yarın, Cuma ise Cuma" diyerek, sürecin kısa sürede tamamlanacağını ifade etmişti.

Dinçyürek, "Bu aylar sürecek bir süreç değil. Günler belki hafta içerisinde netleşecek bir süreçtir" demişti.

Soruşturma sürecinde izlenecek yola ilişkin konuşan Dinçyürek, "Başsavcılık'a tüm belgeleri ibraz edeceğiz Başsavcılık da bize, kime ne dava okunup okunmayacağı, disiplin ve idari soruşturma açısından atmamız gereken adımlar varsa bu adımları söyleyecek" şeklinde konuşmuştu.

Başsavcı Sarper Altıncık:

“Dosya henüz bize gelmedi”

Başsavcı Sarper Altıncık, olayla ilgili soruşturma dosyasının henüz Başsavcılık’a ulaşmadığını açıkladı. Altıncık, dosyanın halen polis aşamasında olduğunu ve rapor hazırlanmasının beklendiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Altıncık, “Dosya poliste, rapor yazılacak. Dosya henüz bize gelmedi” dedi.

Dosyanın Başsavcılık’a ulaşmasının ardından inceleme sürecinin başlayacağını belirten Altıncık, “Dosya geldiğinde görüşe sunulur, görüşü yapılır, incelenir, suç var mı bakılır sonra tekrar polise gönderilir ve ithamname hazırlanır” ifadelerini kullandı.

Sürecin tamamlanmasının zaman alabileceğine işaret eden Altıncık, bekleyen binlerce dosya olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’in ‘Sürece siyasi birileri de dahil olacak mı?’ sorusunu da yanıtlayan Başsavcı Altıncık, soruşturma sonucunda sorumluluk tespit edilmesi halinde dosyanın buna göre değerlendirileceğini de belirterek, “Sorumlu varsa dosyayı ona göre değerlendireceğiz” diye konuştu.

MAHKEME SÜRECİ:

“Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla 5 hemşire tutuklanmıştı

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük bebeğin ani ölümü ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında tutuklanan 5 sağlık çalışanı 7 Kasım 2024 tarihinde ileride yargılanmak üzere teminata bağlanmıştı.

Polis, zanlıların “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlarından methalder olduğunu açıklamıştı.

Polis, Hastanede görevli hemşireler tarafından tedbir alınmadan ihmal sonucunda bebeklerin mamalarına yanlışlıkla etil alkol karıştırıldığının tespit edildiğini mahkemede söylemişti.

Zanlılar, toplam 10 gün tutuklu kalmışlar, bebeklerin mamasına eklenen ve içinde alkol olduğu düşünülen 5 litrelik su şişesi de emare olarak alınmıştı.

Tutuklanan hemşirelerden Ç.S. ,K.Y. ve G.K.A.; yurtdışına çıkış yasağı, 200’er bin TL nakdi teminat yatırmaları, 3’er kefil ve 1’er milyon TL kefalet şartıyla teminata bağlanmıştı.

2 hemşirede ihmal iddiası

Alkollü mamayı bebeğe verdikleri gerekçesiyle A.D. ve M.A.’nın ihmali sonucu bebeğin öldüğüne dair şüphe bulunduğunu ve ilerde bu suçlarda da yargılama gelebileceğinin muhtemel olduğunu söylemişti.

Öte yandan zanlılar hakkında açılan disiplin soruşturması sonu hemşirelik görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Yargıç, A.D. ve M.A.’nın da aynı teminat şartı ancak 4’er kefil ve 1’er milyon TL kefalet senedi imzalanması şartıyla teminata bağlanmalarına emir vermişti.