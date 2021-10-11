Kıbrıslı sanatçılara anlamlı ödül

Türkiye'deki tiyatro festivalinde “Godot’yu Beklerken” oyunu iki ayrı ödül aldı. “En Başarılı Yönetmen” ve “En Başarılı Erkek Oyuncu” ödüllerini, Kıbrıs barışına adanmış oyun kazandı.

Samuel Beckett'ın “Godot'yu Beklerken” oyunu Kıbrıslı lehçelerinde Türkçe ve Elence olarak bu kez Türkiye’de sahnelendi, AntiLogos Tiyatrosu’nun oyununda Giorgos Kyriakou ve İzel Seylani’nin performansı ayakta alkışlandı.



İstanbul Maltepe Tiyatro Festivali’nde “En Başarılı Yönetmen” ödülü Kostas Sylvestros’a verilirken, Giorgos Kyriakou ve İzel Seylani de “En iyi erkek rol” ödüllerini aldı.

“Haydi, savaş değil tiyatro yapalım!

Yönetmen Kostas Sylvestros, ödülünü alırken “Savaş değil, hep birlikte sanat ve tiyatro yapalım” dedi. Sylvestros, “Hepimiz bu ödülden mutluyuz, çünkü biz bir takımız, küçük adamızda barış ve sevgi için hep birlikte çalışıyoruz" sözlerini kullandı.



Tiyatro Antilogos oyunu Godot'yu Beklerken, Gogo ve Didi isimli biri Kıbrıslı Rum biri Kıbrıslı Türk iki arkadaşın dostluğunu, Kıbrıs'ın bölünmesi üzerinden anlatıyor. Oyunda, Kıbrıslı toplumların bekleyişine gönderme yapılıyor.