Kıbrıslı Rumlardan “kur” akını

Mağusa’da geçiş noktalarında gün boyunda büyük bir yoğunluk yaşandı. Türk Lirası’nın aşırı değer yitirmesi sonrasında Kıbrıslı Rumlar için güneyden akaryakıt, alış-veriş, restoran ve eğlence çok daha avantajlı oldu. Geçişlerde özellikle hafta sonları görevlilerin artırılması istendi.

Derinya ve 2.5 Mil geçiş noktalarındaki yoğunluk gün boyunca devam etti.