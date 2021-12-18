Kıbrıslı Rumlardan “kur” akını
Türk Lirası’nın aşırı değer yitirmesi sonrasında Kıbrıslı Rumlar için güneyden akaryakıt, alış-veriş, restoran ve eğlence çok daha avantajlı oldu. Geçiş noktalarındaki kuyruklar uzadıkça uzadı...
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Mağusa’da geçiş noktalarında gün boyunda büyük bir yoğunluk yaşandı. Türk Lirası’nın aşırı değer yitirmesi sonrasında Kıbrıslı Rumlar için güneyden akaryakıt, alış-veriş, restoran ve eğlence çok daha avantajlı oldu. Geçişlerde özellikle hafta sonları görevlilerin artırılması istendi.
Derinya ve 2.5 Mil geçiş noktalarındaki yoğunluk gün boyunca devam etti.
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