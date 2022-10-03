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Kıbrıslı Rumlar kredi kartlarıyla kuzeyde 29,37 milyon Euro harcadı

Kıbrıslı Rumlar kredi kartlarıyla kuzeyde 29,37 milyon Euro harcadı

Kıbrıslı Rumların, bu yılın ilk 8 ayı içinde kuzeyde, kredi kartlarıyla 29,37 milyon Euro harcadığı bildirildi.

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Kıbrıslı Rumların, bu yılın ilk 8 ayı içinde kuzeyde, kredi kartlarıyla 29,37 milyon Euro harcadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, JCC’nin verilerine dayanarak, yalnızca bu yılın Ağustos ayında 4 milyon 842 bin 259 Euro harcandığını yazdı.

Haberde, 2019 yılının ilk 8 ayı içinde, Kıbrıslı Rumların kuzeyde 13 milyon 878 bin Euro harcadığı anımsatıldı.

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