Kıbrıslı Rumlar ilk 9 ayda kuzeyde kredi kartı ile 33 milyon Euro harcadı

Kıbrıslı Rumların Ocak-Eylül 2022 döneminde Kıbrıs’ın kuzeyinde kredi kartı ile 33 milyon Euro’luk harcama yaptığı güneydeki basına yansıdı.

Alithia, JCC Smart ödeme sistemi verilerine dayandırdığı haberinde Kıbrıslı Rumların Kıbrıs’ın kuzeyinde kredi kartı ile yaptığı alışveriş miktarının ilk çeyrekte 13, ikinci çeyrekte 12,2 ve üçüncü çeyrekte 7,9 milyon Euro; toplam 33 milyon Euro olduğunu yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Rumların aynı dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kredi kartı ile yaptıkları toplam harcamanın 5 milyar 56 milyon Euro, yurt dışında yaptıkları harcamanın ise 2 milyar 100 milyon Euro olduğunu yazdı.