Kıbrıslı Rumlar 3 ayda kuzeyde 1.2 milyon Euro harcadı

Kıbrıslı Rumların, 2021 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarında adanın kuzeyinde kredi kartlarıyla 1,21 milyon Euro harcadığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, JCC’nin verilerine göre aynı dönemde Kıbrıslı Türkler’in de güneyde kredi kartlarıyla 1,18 milyon Euro harcadığını yazdı.

Haberde, Kıbrıslı tüketicilerin kredi kartı kullanımlarının geçen yılın Nisan-Mayıs-Haziran aylarına kıyasla yüzde 16’lık artış gösterdiği kaydedildi.