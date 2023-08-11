Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk denizciler, bölünmüş Kıbrıs çevresinde birlikte yelken açacak

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk'ten oluşan "Değişim Rüzgarları" adlı takım bölünmüş Kıbrıs çevresinde birlikte yelken açacak.

Kıbrıslı Olimpiyat Şampiyonu Sofia Papamihalopoulou, 18-35 yaşlarındaki Kıbrıslı gençleri projede birlikte olmaya davet etti.

İki Toplumdan denizciler, "İki Toplumlu Kıbrıs Yelken Takımı"nı oluşturarak, Akdeniz'de gerilim yerine işbirliği çağrısı yapacak.

Larnaka Belediye Başkanı Andreas Vyras projeyle ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi Genç Liderler Programı'nın rehberliği ve desteği altında faaliyet gösteren İki Toplumlu Kıbrıs Yelken Takımı "Değişim Rüzgarları"nın temsilcileriyle bir araya geldi.

Kıbrıslı Olimpiyat Şampiyonu ve Takımın Kurucusu Sofia Papamihalopoulou, gezi sırasında ekip üyelerinin yelken becerilerini daha da geliştireceklerini söyledi.

Proje prömiyeri Paris'te 2024 Olimpiyat Oyunlarından önce yapılacak, tur, Dünya Barış ve Spor Forumu'nda gösterilecek bir belgesel için de kaydedilecek.

Larnaka Belediye Başkanı, "Winds of Change" temsilcilerini girişimden dolayı tebrik etti ve bu tür eylemlerin iki topluluk arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu söyledi, destek sözü verdi. (Politis, YD, CNA)