Kıbrıslı Rum milletvekilleri AGİT çerçevesinde Türkiye'deki seçimlerde gözlemci olacak

Kıbrıslı Rum milletvekillerinin, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi çerçevesinde Türkiye’deki seçimlerde gözlemci olacağı belirtildi.

Alithia gazetesi Kıbrıslı Rum milletvekilleri İrini Haralambidu, Kiriakos Hacıyannis ve Hristos Senekis’in, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi’nin Türkiye’de yapılacak olan seçimleri izleyecek olan gözlemci grubunda yer alacaklarını yazdı.

Kıbrıslı Rum milletvekillerinin, bu çerçevede bugün Türkiye’ye gideceğini yazan gazete seçimlerin yapılacağı Pazar günü ise seçim sürecini takip etmek için İstanbul’da seçim merkezlerini ziyaret edeceklerini belirtti.

Habere göre Kıbrıslı Rum milletvekilleri İstanbul ziyareti çerçevesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından da kabul edilecek.

Gazete AGİT Parlamenterler Asamblesi grubunda 100’den fazla kişinin yer alacağını ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerine giderek gözlemde bulunacağını da yazdı.