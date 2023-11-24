Kıbrıslı Rum işletme sahibi kuzeye geçip polise şikayetçi oldu, 5 kişi tutuklandı

Kıbrıs’ın güneyinden 40 bin Euro değerinde 3 adet motosiklet çalmakla suçlanan A.D., S.K., A.S. ve suçla bağlantılı oldukları iddia edilen İ.D. ile A.B. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis, A.D., S.K. ve A.S. isimli zanlıların Perşembe günü saat 04.00 sıralarında, Limasol’da “Pick – up” türü araç ile “Lambrou” isimli motosiklet dükkanının yola bakan vitrin camına vurup kırdıklarını ve dükkan içerisinde bulunan toplam değerleri 40 bin Euro olan 3 adet motosikleti Beyarmudu bölgesinden kaçak olarak Kıbrıs’ın kuzeyine geçirdiklerini söyledi.

İşletme sahibi Jakou Lambrou’nun kuzeye gelerek, şikayetçi olması ile soruşturma başlatıldığını, olay yerine ait güvenlik kameralarını da yanında getirdiğini ve yapılan inceleme sonucu ilk etapta 3 zanlının yakalandığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu İ.D. ile A.B. isimli zanlıların da mesele ile bağlantıları olduğunu tespit edip, tutukladıklarını söyledi.

Polis, ayrıca giriş-çıkış kayıtlarını incelediklerini, A.S. isimli zanlının olaydan bir buçuk saat sonra Beyarmudu’ndan kuzeye geçiş yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.