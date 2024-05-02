Kıbrıslı Rum Fotis Fotiou trafikte can verdi

Büyükkonuk - Kaplıca Anayolu’nda bugün meydana gelen trafik kazasında Kıbrıslı Rum Fotis Fotiou hayatını kaybetti.

Polis basın bülteninden gelen habere göre olay bugün 13.30 sıralarında meydana geldi.

Kıbrıs’ın güneyinde sakin 79 yaşındaki Fotis Fotiou yönetimindeki BBB 971 plakalı araç ile Büyükkonuk istikametinden, Balalan Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu gerisini kontrol etmeden sağa dönüşe geçtiği sonucu, o esnada aynı istikamete doğru seyretmekte olan 62 yaşındaki Hakan Aslan yönetimindeki TPB 171 plakalı otobüs araç ile dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu kavşak üzerinde araç geçip TPB 171 plakalı aracın sol ön kısmı ile BBB 971 plakalı aracın sağ yan orta kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan BBB 971 plakalı araç sürücüsü Fotis Fotiou, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan BBB 971 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Julia Fotiou ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma kapsamında TBP 171 plakalı otobüs sürücüsü Hakan Aslan tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.