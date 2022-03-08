Kıbrıslı Rum atletler İstanbul’da yarıştı

Türkiye ile Kıbrıs’ın spor çatısı altında buluşmalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Siyasi anlamda birbirini tanımayan iki ülke bu kez atletizmde buluştu. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 27. Balkan Atletizm Şampiyonası’na Kıbrıs Cumhuriyeti katılım gösterdi, ülke bayrağı İstanbul’da dalgalandı, Kıbrıslı Rum atletler başarılı sonuçlar elde etti.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası 5 Mart Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenirken, Kıbrıs Cumhuriyeti de organizasyona katılarak mücadele etti.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yer alan ve bu yıl 27’ncisi düzenlenen organizasyona Balkan ülkelerinin yanı sıra bazı ülkeler de katılarak Avrupa ve Dünya atletizminde ilerleyen zamanlarda düzenlenecek organizasyonlara kota elde edebilmek için katılım gösterdi. Kıbrıs Cumhuriyeti de bu ülkelerden biri oldu.

Üç sporcuyla katıldı, bir birincilik bir ikincilik elde etti

Kıbrıs Cumhuriyeti İstanbul’daki organizasyona üç sporcu ile katılırken bir birincilik, bir ikincilik ve bir dördüncülük elde etti. Erkekler 800 metre branşında yarışan Christos Dimitriou 800 metre branşında 1:51.93’lük derecesi ile dördüncü oldu.

Kadınlar 60 metre branşında yarışan Olivia Fotopoulou ise 7.35’lik derecesi ile birinci olurken kendi kişisel derecesini geliştirdi. 60 metre engelli branşında Natalia Christofi ise 8.10’luk derecesi ile ikinci olmasına karşılık Kıbrıs rekoru kırdı ve Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Buse, Türkiye adına yarıştı

Organizasyonda atletizm hayatını Türkiye’de sürdüren Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan da yer alarak Türkiye Milli Takımı adına yarıştı. Buse yüksek atlama branşında elde ettiği 1.80’lik derecesi ile sekizinci oldu. Sadece Balkan ülkelerinin madalya sıralamasında değerlendirmeye alındığı organizasyonda Türkiye, 7 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalya ile 19 ülke arasında birinci oldu.