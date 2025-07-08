Kıbrıslı Modacı İlkan Koral’dan estetik açıdan güçlü, derin ve kişisel bir anlatı sunan yeni kreasyon: GIRMIZI

Murat OBENLER

Ülkemizde moda alanında yeni kuşaktan yeni yetenekler son yıllarda tasarımlarıyla dünya moda sahnesinde adından söz ettirmeye başladı. Yaşamını Madrid’de sürdüren ve son üç yıldır Kıbrıslı modacıları buluşturan bir platform olan Fashion Heritage Network Cyprus üyesi olan Kıbrıslı tasarımcı İlkan Koral kendi kurduğu ILKAN.KO üzerinden kreasyonlarını dünya ile paylaşmayı sürdürüyor. Modern yaşamı, şehir enerjisini ve zanaatkârlığı duyarlılıkla harmanlayan ve bağımsız modada en umut verici yeni seslerden biri olarak ortaya çıkan ILKAN.KO, kendi yaratımlarını minimalist estetik, sade çizgiler ve kimlik ile beden üzerine kültürel kökenlere saygı gösteren görsel bir anlatımla hazırlıyor.

“GIRMIZI şu anda Madrid’in en saygın moda showroom’larında yer alıyor”

Sürdürülebilirliği ve cinsiyet akışkanlığını benimseyen, çeşitli beden tiplerine uygun, duygusal derinlikle dolu çok yönlü giysiler sunan ve her parçada gelenek ve modernliğin kusursuzca iç içe geçtiği kişisel bir hikâye anlatan, ILKAN.KO’nun tasarımcısı genç modacı İlkan Koral, aşkın özünü, çelişkilerini ve bizi yıkıp yeniden inşa etme gücünü derinlemesine keşfeden samimi bir koleksiyon olan GIRMIZI’yı sunuyor. 2025 Yaz koleksiyonu olarak şu anda Madrid’in en saygın moda showroom’larında yer alan GIRMIZI modaya içten ve duyarlı bir bakış açısıyla yaklaşarak, hassasiyeti estetik bir dile dönüştüren bir ifade biçimi yaratıyor.

“GIRMIZI aşk ve sevgiyi evrensel olarak tüm biçimleriyle inceliyor.”

İlkan Koral, GIRMIZI konseptinin düşünsel ve estetik altyapısını şu sözlerle ifade ediyor: “GIRMIZI-Kıbrıs lehçesinde kırmızı renk anlamına gelen bir terim- kayıp, sessizlik ve dönüşüm deneyiminden doğan kişisel ve sembolik bir anlatı. Koleksiyon, aşk ve sevgiyi evrensel olarak tüm biçimleriyle inceliyor.

“Koleksiyonun her parçası arzu, yokluk ve insan bağlarının kırılganlığı üzerine sorular soruyor”

Koleksiyonun her parçası arzu, yokluk ve insan bağlarının kırılganlığı üzerine sorular soruyor: Acısız aşk olabilir mi? Acı, sevginin kaçınılmaz bir uzantısı mıdır? Kırılganlık ve sertliğin ince dengesiyle GIRMIZI, saten, dantel, düğümler ve transparan kumaşlar gibi malzemeleri iç giyim ve sokak modası dokunuşlarıyla bir araya getiriyor. Bu karşıtlık, savunmasızlık, güç ve çatışmayı ifade eden özgün ve çarpıcı bir estetik yaratıyor.

“GIRMIZI, biçime dönüşmüş derin bir matem sürecinin ürünüdür”

“GIRMIZI, biçime dönüşmüş derin bir matem sürecinin ürünüdür. Ne kadar kötü şey yaşarsak yaşayalım,

onun içinde bile güzelliğin var olduğunun bir göstergesidir,” diye devam eden İlkan Koral, koleksiyonun modaseverleri renk paletindeki kırmızının tutku ve dürtüyü, siyahın derinlik ve dramatik tonları, koyu mavinin

ise sakinlik ve içe dönüklüğü simgeleyen anlamlarıyla duygusal bir yolculuğa davet ettiğini ifade ediyor.

Koral: “Bu renkler ve materyaller aracılığıyla GIRMIZI, izleyiciyi aşkın karmaşık ve çok katmanlı doğasını deneyimlemeye çağırıyor. GIRMIZI ile ILKAN.KO, sadece estetik açıdan güçlü değil, aynı zamanda derin ve kişisel bir anlatı sunarak, çağdaş bağımsız moda sahnesinde kendine özgü ve samimi bir duruş sergiliyor.”

Marka,2025 Eylülü’nde Milan Moda Haftası’nda ilk defa yer alacak

İspanya ve Kıbrıs’ta tasarım dünyasının dikkatini çeken koleksiyonlarını sunduktan sonra, ILKAN.KO uluslararası arenada büyük bir adım atıyor ve marka,2025 Eylülü’nde Milan Moda Haftası’nda ilk defa yer alacak ve dünya çapında en etkili moda platformlarından birinde yeni koleksiyonunu tanıtacak.

ILKAN.KO’yu https://ilkanko.com/ adresinden takip edebilir, ayrıca Instagram’da @ilkan.ko hesabından da bulabilirsiniz.