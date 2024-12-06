“Kıbrıslı ifadesini kabul etmiyorum”

Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) “Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’ın Son Durumu” konulu konferans veren Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, “Kıbrıslı” ifadesini kabul etmediğini söyledi.

AÖA Konferans Salonunda yer alan konferans öncesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışı ve yurt içi temaslarını içeren video gösterimi yapıldı.

Konferans, AÖA’nın yeni modüler yapıda eğitim almaya başlayan 71 kişilik 1. Sınıf öğrencilerine yönelik verildi.

Kıbrıs’ta iki halk olduğunu, Türkler ve Rumlar’ın ayrı olduğunu, “Kıbrıslı” ifadesini kabul etmediğini, coğrafya olarak “Kıbrıs” olduğunu iddia eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu öne sürdü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs adasında söz hakkı olduğunu ifade eden Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs adasını “Türkiye’ye iade etmesi gerektiğini” ancak adanın “Yunanistan’a bağlanması için girişim yapıldığını” iddia etti.