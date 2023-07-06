Kıbrıslı 25 piyanist Guinness rekorunu kırmak için piyano çaldı

Bir grup Kıbrıslı piyanist, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek adına piyano başına geçti.

Dün gerçekleşen girişimde, “tek bir piyanonun çok sayıda kişi tarafından aynı anda çalınması” rekoru denemesi yapıldı.

Bu kapsamda 25 kişilik grup, rekoru kırmak adına kuyruklu piyanonun etrafında toplandı, bazısı oturdu, bazısı ise piyanonun üzerine uzandı.

Kyriakides piyano galerisinin yöneticisi ve fikrin sahibi olan Stavros Kyriakides, girişimin ardından Cyprus Mail'e rekorun kırıldığından ve Guinness'in önümüzdeki günlerde yeni rekoru doğrulayacağından "çok emin" olduğunu söyledi.