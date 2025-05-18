Kıbrıs’ın kuzeyindeki eski malların değer tespitindeki gecikme faiz mağduriyeti yaratıyor
Kıbrıslı Rumların, kuzeydeki eski mallarını ipotek ederek banka kredisi alma sürecinde büyük gecikmeler yaşandığı, bu yüzden faiz mağduriyeti yaşadıkları bildirildi.
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Kıbrıslı Rumların, kuzeydeki eski mallarını ipotek ederek banka kredisi alma sürecinde büyük gecikmeler yaşandığı, bu yüzden faiz mağduriyeti yaşadıkları bildirildi.
Alithia gecikmenin, ipotek edilecek malların değer tespit raporunun hazırlanmasında yaşandığına dikkat çekti.
“Hak sahibi” Kıbrıslı Rumların, rapor hazırlanması, nihai onaylanması ve Zararın Eşit Bölüşülmesi Kurumu’ndan istedikleri meblağı almalarına kadar geçen sürede ticari bankalardan kredi çektiklerini, bu nedenle mağduriyet yaşadıkları belirtildi.
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Etiketler : güney kıbrıs, ipotek, eski mallar