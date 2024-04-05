Kıbrıs’ın Kutsal Melodileri arasında kaybolmak

Murat OBENLER

Yaşayan en önemli neyzenlerden olan ve 60 yıldır ney üfleyen, bestekar, mûsikî üstadı Kudsi Erguner ile onun öğrencileri de olan Kıbrıslı ud üstadı, bestekâr ve ses sanatçısı Giannis Koutis ile Lesvos/Midilli’li müzikolog, bestekar, lavta üstadı ve ses sanatçısı Nikos Andrikos'un güçlerini birleştirerek yarattıkları “Kıbrıs'ın Kutsal Melodileri” Projesi, Lefkoşa’nın prestijli sanat merkezlerinden Pharos Sanatları Merkezi’nin Ayakkabı Fabrikası adlı Lefkoşa’da yer alan mekanında sanatseverlere sunuldu.

Kıbrıs adasının zengin müzikal mirasının özel bir seçki ile sunulduğu gece sanatseverleri mistik ve derin aşkla dolu bir yolculuğa çıkarırken ruhlarda dingin bir huzur ve keyif bıraktı.

Pharos Sanat Vakfı ve Institut français de Chypre işbirliği içinde ve Société Générale Bank Kıbrıs ana sponsporluğunda sanatseverlerle buluşan geceyi Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano da takip ederken The Shoe Factory de kendi seyirci rekorunu kırmış oldu.

Kıbrıs'ın ayrılmaz bir parçası olan Bizans ve Sufi müziği gelenekleri arasındaki ortak müzikal unsurların zenginliği sahneye yansıdı

Kıbrıs'ın ayrılmaz bir parçası olan Bizans ve Sufi müziği gelenekleri arasındaki ortak müzikal unsurların zenginliğini ortaya koyma ihtiyacından doğan proje yüzyıllardır uygulanan ve Kıbrıs'taki tüm kiliselerde duyulan Bizans müziğinin yanı sıra ağırlıklı olarak Lefkoşa şehrinin göbeğinde 1593 yılında inşa edilen tarihi Mevlevihane'de uygulanan ve Lefkoşa'daki semazenlerin törenlerindeki tasavvuf müziğini de zengin bir harmanlama ile sunuyor. Sahnede enstrümanları ve sesleri ile adeta bir olan 3 değerli sanatçı performansları ile herkesi büyülerken adanın tarihsel müzikal bir fotoğrafını da çektiler.

Kiliselerden Mevlevihanelere uzanan kutsal melodiler

Ioannis Koukouzelis (1280-1360), Petros Mpereketis (1680-1715), Petros Lampadarios (1733-1777) ve Kıbrıslı Ieronimos (16. yüzyıl) gibi Bizans Müziğinin önemli bestecilerinin eserlerinin en doğal şekilleri ile Osman Dede (1652-1729), İsmail Dede Efendi (1778-1846) ve Zekai Dede (1825-1897) gibi büyük ustaların bestelediği, Mevlevi-Hane'den yankılanan tasavvuf müziğini müthiş bir uyumla aynı sahnede buluşturan üç değerli sanatçı konuklara eşsiz bir gece yaşattı. Makamları, Modal Müziği veya Yankıları ortak bir müzik dili olarak kullanan Kıbrıs'ın Kutsal Melodileri projesi, adadaki Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumunun yüzyıllardır en derin duygularını ifade ettiği sesleri yeniden anımsatmayı amaçlıyor.