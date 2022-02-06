 “Kıbrıs’ın ilk balıkçılık Müzesi Zigi’de”

Sakinlerinin çoğunluğunun balıkçılıkla uğraştığı Zigi köyünde müze açma hazırlığı başladı. Zigi Muhtarlık Heyeti halka çağrıda bulunarak balıkçılıkla ilgili malzemeye sahip ve bunları müzeye bağışlamak isteyenlere seslendi ve balıkçılık müzesine katkı yapmaya davet etti.

Filelefteros gazetesine bu konuda bilgi veren Zigi Muhtarı, mumyalama uzmanlarıyla bağlantıda olduklarını, müzeye malzeme toplamaya çalıştıklarını ve müzenin 2023 Aralık’ında halka kapılarını açmaya hazır olacağını söyledi.

Müzede sergilenenler arasında bir balıkçı teknesi, balıkçılık araçları, ağlar, denizle ilgili eşyalar ve balık mumyaları yer alacak.