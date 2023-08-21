Kıbrıs’ın güneyine silah geçirip sattılar, 1300 Euro aldılar

Kıbrıs’ın güneyinde, aranan bir şahsa silah satan ve karşılığında sahte oldukları tespit edilen 1300 Euro’yu Girne’deki bir döviz bürosunda TL’ye çevirdikten sonra yakalanan zanlılar, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, A.E.A. isimli zanlının 1 Ağustos tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosunda 13 adet 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1300 Euro sahte parayı, Türk Lirasına çevirdiğini söyledi.

Polis, döviz bürosundan yapılan şikâyet üzerine zanlının tespit edilerek, 2 Ağustos tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde İ.E. ile birlikte Kermiya’daki geçiş noktasından Kıbrıs’ın güneyine gittiklerini ve yanlarında götürdükleri bir adet silahı aranan bir şahsa sattıklarını, bunun karşılığında 1300 Euro aldıklarını söylediğini aktardı.

Polis memuru, ifade üzerine İ.E. isimli zanlının da 7 Ağustos tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis, iki zanlının cep telefonunda yapılan incelemede G.E. ile F.C. isimli zanlılara ulaşıldığını kaydetti.

Polis, G.E. isimli zanlının 14 Ağustos, F.C. isimli zanlının ise 17 Ağustos’ta tutuklandıklarını belirtti.

Polis, cep telefonlarında yapılan incelemede tüm zanlıların silah satışıyla ilgili mesajlaşmalarının belirlendiğini aktardı.

A.E.A isimli zanlının dün sabah Girne’de sahte para meselesinden dolayı teminata bağlandığını kaydeden polis, A.E.A ve diğer 3 zanlının Lefkoşa’da meydana gelen ateşli silah taşıma ve tasarruf suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 200 bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için birer kefilin 200 bin TL imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.