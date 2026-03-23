Kıbrıs’ın güneyine giden turistlerin sayısında yüzde 9,5 artış

Konuyla ilgili haberinde İran savaşının önümüzdeki aylarda turist akışını etkilemesinin beklendiğini yazan Politis gazetesi, geçen yılın şubat ayında Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 133 bin 70 turist gittiğini ve bu rakamın bu yılın şubat ayında ise yüzde 9,5 artış göstererek 146 bin 516’a yükseldiğini belirtti.

Şubat ayında Kıbrıs’ın güneyine en fazla turistin Birleşik Krallıktan gittiğini yazan gazete, İngiliz turistlerin ülkeye giden turistlerin yüzde 19,3’ünü teşkil ettiğini kaydetti.

2025 yılının ocak-şubat döneminde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 245 bin 860 turist gittiği ve bu rakamın yüzde 9,1 artarak, bu yılın aynı döneminde 268 bin 141’e yükseldiği de belirtildi.

Kıbrıslı Rumların yurt dışı seyahatlerinde de artış olduğunu belirten gazete, bu rakamın geçen yılın şubat ayına göre yüzde 22,5 artarak 152 bin 198’e ulaştığını ekledi.