Kıbrıs’ın güneyinde MS hastası sayısı 2 bin 500’ün üzerinde
Kıbrıs’ın güneyinde merkezi sinir sistemini etkileyen kronik otoimmün bir hastalık olan Multiple Skleroz (MS) hastası sayısının 2 bin 500’ün üzerinde olduğu bildirildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde merkezi sinir sistemini etkileyen kronik otoimmün bir hastalık olan Multiple Skleroz (MS) hastası sayısının 2 bin 500’ün üzerinde olduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, Güney’deki MS hastası sayısının 2 bin 500’ün üzerinde olduğunu Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Mihalis Damianos açıkladı. Damianos dünya çapında 2,5 milyon dolayında MS hastası olduğunu yazdı.
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Etiketler : güney kıbrıs, MS hastalığı