Kıbrıs’ın güneyinde MS hastası sayısı 2 bin 500’ün üzerinde

Kıbrıs’ın güneyinde merkezi sinir sistemini etkileyen kronik otoimmün bir hastalık olan Multiple Skleroz (MS) hastası sayısının 2 bin 500’ün üzerinde olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney’deki MS hastası sayısının 2 bin 500’ün üzerinde olduğunu Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Mihalis Damianos açıkladı. Damianos dünya çapında 2,5 milyon dolayında MS hastası olduğunu yazdı.