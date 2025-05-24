Kıbrıs’ın güneyinde gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 13

Kıbrıs’ın güneyinde genç işsizlerin oranının toplam işsizlik oranının iki katından fazla olduğu ve bu oranın yüzde 13’e ulaştığı haber verildi.

Avrupa İstatistik Birimi Eurostat tarafından yayımlanan verilere dayanarak Güney’deki işsizlik oranının 2023 yılındaki yüzde 5,8 seviyesinden yüzde 4,9’a gerilediğini yazan Politis gazetesi, bu gerilemeye rağmen 15-24 yaş arasındaki gençler arasındaki işsizlik oranının yüzde 13 olduğunu ekledi.