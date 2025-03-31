Kıbrıs'ın güneyinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi

“United for Palestine” tarafından cumartesi günü Lefkoşa'nın güneyinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

Haravgi gazetesi, “United for Palestine” derneği tarafından yapılan açıklamada, “Filistin Toprakları Günü” sebebiyle cumartesi günü Lefkoşa'nın güneyinde bir gösteri düzenlendiğinin duyurulduğunu yazdı.

Habere göre söz konusu gösteride Filistin halına destek belirtildi.

Haberde, gösteriye katılım sayısı veya herhangi başka bir bilgiye yer verilmedi.