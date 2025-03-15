Kıbrıs'ın güneyinde araçta unutulan 9 aylık bebek hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın güneyinde, Lefkoşa’da meydana gelen olayda, annesi tarafından araç içinde unutulan 9 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Fileleftheros ve diğer yerel gazetelerin haberine göre, dün saat 18.00 sularında kreş önünde park halindeki araçta baygın halde bulunan bebek, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorlar, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis soruşturmasına göre, kreş yakınlarında çalışan anne, bebeğini sabah saatlerinde kreş önüne park ettiği araçtan indirmeden işe gitti. Akşam saatlerinde aracına döndüğünde ise bebeğini baygın halde buldu.

İlk incelemeler, hava sıcaklığının yüksek olduğu gün boyunca kapalı araçta kalan bebeğin havasızlıktan yaşamını yitirdiğini gösteriyor. Ancak kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.