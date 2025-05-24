Kıbrıs’ın güneyi, Avrupa Merkez Bankası’nın kuraklık riski listesinde

Avrupa Merkez Bankası’nın yeni analiz-raporunda Kıbrıs’ın güneyi kuraklık riski listesinde yer aldığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre analiz-raporda, ekonomik üretimde susuzluk ve yüzeysel su kaynaklarıyla ilgili risk altında olan ve ekonomik açıdan en büyük etkiyi alacak alanlar bölümünde Kıbrıs’ın güneyi birinci sıraya yerleştirildi. Kıbrıs’ın güneyinde birinci derecede etkilenecek alanların tarım, sanayi, inşaat, sağlık ve hizmet sektörü olduğuna işaret edildi.

Euro bölgesindeki işletmelerin yüzde 72’sinin ekosistem hizmetlerine büyük ölçüde bağımlı olduğu ve aynı işletmelerin, Euro bölgesindeki tüm kurumsal banka kredilerinin dörtte üçünü temsil ettiği kaydedilen araştırmada, yüzey suyu kıtlığının Euro bölgesi ekonomisi için risk teşkil ettiği belirtildi. Kuraklık ve su kalitesinin Euro Bölgesindeki ekonomik faaliyetlerin yüzde 15’ini riske soktuğun kaydedildi.

Gazete, Euro Bölgesi bankaların, tarım başta olmak üzere kuraklık ve su kıtlığına karşı en savunmasız sektörlere yönelik 1,3 trilyon avro tutarında kredi sağladığını da yazdı.