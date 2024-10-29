Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi, bugün saat 18.43'de Kıbrıs'ın güneybatısında denizde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 290 km uzaklıkta, denizde, orta şiddetteki depremin aletsel büyüklüğünün Richter Ölçeğine göre ML:4.6 olduğu belirtildi.

Açıklamada, " Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 33.69 Kuzey ve 30.15 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 9km derinliğinde Kıbrıs'ın güneybatısında denizde olduğu saptanmıştır" denildi.