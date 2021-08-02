“Kıbrıs’ın Dini Mirası” projesi uygulanıyor





İsveç Büyükelçiliği himayesinde Kıbrıs Barış Sürecinin Dini Yolu Ofisi (RTCYPP) ve Friedrich Ebert Vakfı “Kıbrıs’ın Dini Mirası” projesinin başladığını açıkladı.



Web sayfası (https://www.cyreligiousheritage.org/) üzerinden başlayan proje ile Larnaka ve Girne ilçelerinden başlayarak, adanın tümündeki dini miras interaktif bir harita üzerine işlenecek.



Hıristiyan ve Müslüman ibadethaneleri ile mezarlıklarına ilişkin interaktif bir harita hedefleyen projeyle ilgili, “Basit, açıklayıcı ve tarafsız bir şekilde sunulan yayın, ilgilenen herkesin adanın dini mirasının mevcut durumuna tanık olmasını ve hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlıyor” denildi.



Kıbrıs Haber Ajansı’na göre projeye yönelik şu bilgiler verildi:



“Kıbrıs’ın Dini Mirası websitesi, Almanya’daki Münster Üniversitesi’nden Dr. Thorsten Kruse’nin başkanlığında 2019 yılında başlayan Kıbrıs’ın Dini Mirası projesi kapsamındadır.

Hıristiyan ve Müslümanlara ait dini yapılar ve mezarlıklar daha önce eşi görülmemiş bir araştırma yayınında toplandı. Yayın, Girne ilçesinde Hıristiyanlara ait yapılar ve sit alanları ile Larnaka ilçesinde Müslümanlara ait yapılar ve sit alanlarını haritalandırmaktadır. Proje, Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın İnsan Hakları Fonu tarafından fonlanmakta ve Lefkoşa’daki Hollanda Büyükelçiliği tarafından sahada desteklenmektedir. Kıbrıs’ın Dini Mirası websitesi, kitapçıktaki tüm bilgileri ve buna ek olarak FES tarafından fonlanan, interaktif bir harita platformunda (https://www.cyreligiousheritage.org/map) Lefkoşa ilçesine yönelik daha fazla araştırmayı da içermektedir.”



