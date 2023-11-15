2016’da küçük ev aletleriyle ülke pazarına giriş yapan ve Kıbrıs’ın kuzeyine özel olarak ürettiği ürünlerle “Teknoloji Markası” haline gelen Stilevs Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Stilevs Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hayri Demirci ve Yönetim Kurulu üyeleri, markanın vizyonu, misyonu ve en son teknoloji ürünleri hakkında bilgiler paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stilevs'in öncelikli hedefinin kaliteli ürünler sunmak olduğunu söyleyen Mehmet Hayri Demirci, "Stilevs olarak sadece kaliteye odaklanmıyoruz, aynı zamanda tüketicilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunma konusundaki kararlılığımızla biliniyoruz. Kuzey Kıbrıs ile birlikte daha da büyüyeceğimize olan inancımızı paylaşmak için buradayız" dedi.

Toplantıya katılan çok sayıda gazeteci ve medya yöneticisi, Stilevs markası hakkında bilgi aldı, yeni ürünleri deneme fırsatı buldu. Toplantıda tanıtımı yapılan ürünler hakkında detaylı bilgi veren Stilevs ekibi, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Stilevs Yönetim Kurulu Başkanı Demirci:

“Kıbrıs’a özel olarak ürün yelpazesini genişlettik”

Stilevs Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hayri Demirci, markanın kısa zamanda Kıbrıs Türk halkının beğenisini kazanmasının ardından, tüketici taleplerine duyarlılık göstererek Kıbrıs’ın kuzeyine özel olarak ürün yelpazesini genişletme kararı aldığını söyledi.

Demirci, “Böylece Stilevs markası, Kuzey Kıbrıs için üretilen ve sadece ülkemizde satışa çıkan; beyaz eşya, ankastre ürünler, derin dondurucu, klima ve akıllı televizyon gibi geniş bir ürün yelpazesiyle, "Kuzey Kıbrıs’ın Teknoloji Markası" haline geldi” dedi.

Tüm ürünlerde 3 yıl garanti… ‘Diamond’ ödüle layık görüldü

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde ve Kıbrıs’ın kuzeyinde geniş bir dağıtım ağına sahip olan Stilevs’in, yenilikçi ürünleriyle birlikte tüketiciye kalite ve güven sunarak pazarda önemli bir yer edindiği ifade edildi.

Satış sonrası hizmete verdiği önemle müşteri memnuniyetine odaklandığı ifade edilen markanın, Türkiye genelinde 300'den fazla servis noktası ile Kıbrıs’ın kuzeyinde de Stilevs Teknik Servisi’nde güvenilir bir hizmet sunduğu belirtildi.

Stilevs’in tüm ürünlerine 3 yıl boyunca marka garantisi verdiği vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

“Müşteri Memnuniyetinde ‘Diamond’ Kalite Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘Müşteri Deneyim Endeksi’ araştırması sonucuna göre belirlenen sekizinci A.C.E. Awards’ta, 60 farklı sektörden 113 marka arasında yer alan Stilevs, ‘Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri’ alanında ‘Diamond’ ödüle layık görülmüştür.”