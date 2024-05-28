Lefkoşa’da yan yana bulunan iki çocuğu taciz ederek, cinsel istismar suçu işleyen 49 yaşındaki O.T. isimli şahıs, teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı, mahkemede dikkat çeken bir “savunma” yaptı.

O.T., kendini şu sözlerle savundu: “4 çocuğum var. 50 yaşındayım, bu yaşa kadar suç işlemedim ama Kıbrıs’a gelince alkol ve sigara içmeye başladım. Pişmanın, ne kadar pişman olsam da işlediğim iğrenç suçu örtmez. Ama burada her yerde içki içiliyor, serbest, aslında yasaklansa böyle suçlar işlenmez.”

O.T.’nin bu savunması üzerine yargıç, “Özrünüz kabahatinden büyük. O zaman yasak olan ülkelere gidin” dedi, 3 ayı geçmeyecek süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkemede konuşan polis, zanlının 13 gündür tutuklu bulunduğunu, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden kontrolden geçirildiğini ancak sonucun henüz belli olmadığını söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, işlenen suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlı: “Kıbrıs’a gelince alkole başladım, alkol yasaklansa böyle suçlar olmaz”

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, “4 çocuğum var. 50 yaşındayım, bu yaşa kadar suç işlemedim ama Kıbrıs’a gelince alkol ve sigara içmeye başladım. Pişmanın, ne kadar pişman olsam da işlediğim iğrenç suçu örtmez. Ama burada her yerde içki içiliyor, serbest, aslında yasaklansa böyle suçlar işlenmez” dedi.

Yargıç: “O zaman alkolün yasak olduğu ülkelere gidin”

Sanığın beyanı üzerine Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, “Özrünüz kabahatinden büyük. O zaman yasak olan ülkelere gidin” dedi.

Yargıç, sanığın 3 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Neler yaşanmıştı?

O.T. isimli şahıs, 15 Mayıs günü saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Osman Pasa Caddesi üzerinde, 6 ve 7 yaşındaki iki çocuğu taciz etti.

16 Mayıs tarihinde yapılan şikayet üzerine O.T. Lefkoşa Surlariçi’nde tespit edilerek tutuklandı.

Olay mahallindeki kameraları inceleyen polis, tacizin kameralara net şekilde yansıdığını tespit etti.

Polis tarafından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatan polis, muhaceret kontrolünde 25.10.2023 tarihinden itibaren 204 gündür ‘kaçak’ olduğunu tespit etti.