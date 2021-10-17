Kıbrıs ve Mısır arasında elektrik antlaşması

Kıbrıs ve Mısır, iki ülke arasındaki elektrik bağlantısının kurulması için mutabakat zaptı imzaladı.

Kıbrıs ve Mısır, iki ülke arasındaki elektrik bağlantısının kurulması için Mutabakat zaptı imzaladı. Lefkoşa ve Kahire hükümetleri anlaşmayla, projenin inşası için gerekli izinlerin zamanında verilmesini kolaylaştırmak için siyasi irade ifade ediyor. Anlaşma Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda imzalandı ve Kıbrıs’ın adına Kıbrıs Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Mısır adına ise Elektrik ve Yenilenebilir Kaynaklar Bakanı Muhammed Şakir el Markabi imzayı attı.

Yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, iki ülke arasındaki elektrik bağlantısının kurulmasının, güçlü ilişkilerin ve stratejik ortaklığın önemli bir bileşeni olduğuna inandığı belirtildi. Ayrıca söz konusu anlaşmanın imzalanmasının, yenilenebilir enerji kaynaklarının, elektrik ve birincil enerji karışımlarına dahil edilmesinin kolaylaştırılması için gereken koşullar açısından, ileriye doğru atılmış büyük bir adım olduğunu düşündüğü ifade edildi. İki bakan, elektrik bağlantısının kurulmasına, lisans çıkarılmasına, geliştirilmesine ve uygulanmasına izin verecek genel bir iş birliği çerçevesi oluşturma konusunda anlaşmaya vardı.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Kaynaklar Bakanı Muhammed Şakir el Markabi, Lefkoşa’da Kıbrıs ile elektrik bağlantısı kurulması için imzalanan anlaşmanın ardından, Türkiye’nin tahrikleri ne olursa olsun, enerji programında ilerlemeye kararlı olduğunu açıkladı. Anastasiadis’in dün gönderdiği ve Kıbrıs’ın Türkiye’nin tahriklerinden etkilenmesinin söz konusu olmadığını belirttiği mesajından 24 saat sonra Kahire’den de konuyla ilgili açıklama yapıldı.