Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 42. Yıllık Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 42. Yıllık Olağan Genel Kurulu 17 Nisan 2025 tarihinde Lefkoşa’da Concorde Tower Hotel’de gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da; Bankanın ana hissedarları olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, T.C.M.Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı ve Türkiye Vakıflar Bankası’nın temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Banka Yöneticileri ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilileri hazır bulundu.

Lefkoşa’da Concorde Tower Hotel’de gerçekleşen Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’in 42. Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında ilk olarak Yönetim Kurulu Başkanı Ecem Topaloğlu ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özorun açılış konuşmalarını yaptı.

Kuruluşunun 43.yılını ve faaliyetlerine başlamasının 42. yılını yaşayan Bankanın , 178 çalışanı, 10 Şubesi ve 9,3 milyar TL aktif büyüklüğü ile KKTC bankacılık sektörünün tek kamu bankası olduğunu vurguladı.

Bankanın güçlü ve ve güvenilir yapısını sürdürme vizyonu doğrultusunda, başta küçük esnaf ve küçük-orta boy işletmeler olmak üzere, bireylere, emeklilere, ticari işletmelere ve diğer tüm sektörlere ihtiyaçlara uygun çeşitli kredi seçenekleri sunulduğunu, yüzlerce girişimcinin desteklendiğini, halktan sağlanan kaynakların yine halka aktarılmasına özen gösterildiğini ifade etti.

2024 yılında gösterilen olumlu performans nedeniyle Bankanın Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür Yardımcılarına, Bölüm, Birim ve Şube Yöneticilerine ve tüm çalışanlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edildi.

Mali işlerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Şirket Sekreteri Elvan Kınış gündem maddelerinin sunumunu yaptı. Bankanın 2024 yılı mali tabloları, bankacılık risklerinin yönetimi ve finansal sağlamlık göstergeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Bankanın 2024 yıl sonu itibariyle aktiflerinin %53 oranında artarak 9.3 milyar TL’ye, kredilerinin %45 oranında artarak 3,3 milyar TL’ye, mevduatlarının %31 oranında artarak 6,1 milyar TL’ye ve özkaynaklarının ise %102 oranında artarak 558 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi.

Hiissedarların onayına sunulan, Yönetim Kurulu Raporu, 2024 yılı bilanço ile kâr ve zarar cetveli ve görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine görev yapacak üyeler oy birliği ile onaylandı , dilek ve temenniler bildirildi ve Genel Kurul tamamlandı.