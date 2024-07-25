Kıbrıs Vakıflar Bankası, 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan yapılan açıklamada, 22 Temmuz 1983 tarihinde Genel Müdür dahil 10 personel ve tek şube ile faaliyetlerine başlayan Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın, bugün 10 Şubesi, 184 çalışanı, 8 milyar TL aktif büyüklüğü, 5,5 milyar TL mevduat hacmi, 411 milyon TL özkaynakları, güçlü sermaye yeterliliği rasyosu ve finansal yapısı ile Kıbrıs’ın kuzeyinin tek Kamu Bankası olarak yoluna emin adımlarla ve büyüyerek devam ettiği belirtildi.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özorun, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 41’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, göreve başladığı 18 Nisan 2024 tarihinde teslim almış olduğu bayrağı daha da ileriye taşıyarak, Bankanın mevcut güçlü finansal yapısını daha da güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.