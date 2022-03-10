Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji öğrencilerinden UNİTED MEDYA’ya ziyaret
Lefkoşa’nın güneyinden Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji bölümü öğrencileri UNİTED MEDYA tesislerini ziyaret etti
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Lefkoşa’nın güneyinden Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji bölümü öğrencileri UNİTED MEDYA tesislerini ziyaret etti. Öğrencilere hocaları Neşe Yaşın eşlik etti.
Ziyarette UNİTED MEDYA, kurumun işleyişi ve gazetecilik hakkında öğrencilere bilgi verildi.
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