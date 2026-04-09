Kıbrıs Üniversiteler Birliği, EURIE 2026’da Kuzey Kıbrıs yükseköğretimini temsil etti

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından 11’incisi düzenlenen 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde (EURIE 2026) Kuzey Kıbrıs yükseköğretimini temsil etti.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden (ARUCAD) yapılan açıklamaya göre, EURIE 2026, 7–9 Nisan tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Zirve, üniversiteleri, akademisyenleri ve yükseköğretim sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getirerek eğitim alanındaki yenilikler ve uluslararası akademik iş birlikleri açısından bir platform sundu.Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), zirvede açtığı stant ile Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteleri temsil etti. Stantta, KÜB’ü temsilen; Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Kıbrıs Aydın Üniversitesi (CAU), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKU) rektörleri ve akademisyenleri yer aldı.

Zirve kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile İstanbul Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Mustafa Çırakoğlu, KÜB standını ziyaret ederek üniversite temsilcileriyle bir araya geldi.

KÜB Başkanı ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak ülkeyi uluslararası bir platformda temsil etmenin kendileri için önemine vurgu yaptı.

Vehbi, “EURIE 2026 kapsamında birçok üniversite ve kurum temsilcisiyle bir araya gelerek Kuzey Kıbrıs yükseköğretim sistemini tanıtma fırsatı bulduk. Farklı üniversitelerin aynı çatı altında birlikte hareket edebilmesi ve bu dayanışmayı ortaya koyabilmesi bizim için son derece kıymetli. Bu iş birliğinin ve ortak temsil anlayışının önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.