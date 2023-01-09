Kıbrıs Turlarını Keyifli Hale Getirmek İsteyenler! Sınırsız Gezi ve Eğlence Fırsatı

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Kıbrıs, Türkiye’ye olan yakınlığına rağmen bir türlü fırsat bulunup da gidilemeyen o eşsiz tatil merkezi. Yakın tarihin ünlü aktörlerinden biri olan Kıbrıs, özellikle turizm alanında ilerleme kaydederek günümüzün popüler bir turizm destinasyonu hâline gelmiş durumda. Ancak bunda tabi ki farklı unsurların etkisini de göz ardı etmemek lâzım. Gerek casinoların, gerekse eğlence mekânlarının Kıbrıs’ın popülerleşmesinde hatırı sayılır bir yeri olduğunu kabul etmemek yanlış olurdu. Masalsı plajları, cana yakın halkı ve tertemiz doğasıyla Kıbrıs tam kafa dinlemelik bir kaçış yeri. Kıbrıs tatili hakkında merak edilen ve bilmeniz gereken tüm detayları Ytur.net sizler için bir araya getirdi. Kemerlerinizi bağlayın, Kıbrıs’a gidiyoruz!

1. Kıbrıs Tatili Sırasında Bu Detaylara Dikkat Edin!

Kıbrıs turu ile ülkeye giderken kendinizi yurt dışına çıkıyormuş gibi hissetmeyebilirsiniz. Kıbrıs'a Kimlikle giriş yapıldığı için geçişler de zor olmuyor. Ancak yine de Kıbrıs, Türkiye’den epey farklılıklar içeren bir ülke gibi. Trafiğinden tutun insanların rahatlıklarına kadar birçok konuda farklılıklar gözlemeye bilirsiniz burada. Örneğin Kıbrıs’ta trafik, Türkiye’dekinin aksine tersten akıyor. Eğer daha önce İngiltere’de araba sürmemişseniz sizin için zor bir deneyim olabilir. Çünkü Kıbrıs’ta araba kiralamanızı gerektirebilen durumlar gelişebilir. Genel olarak Kıbrıs halkı trafik konusunda saygılı. Ancak turistler için aynı şey geçerli olmayabilir. Kiralık araçlarda plakalar genellikle kırmızı oluyor. Bu nedenle trafikte kim turist, kim yerli kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Ülkede toplu taşıma ile ulaşım epey sınırlı durumda olduğu için pek tabi taksi alternatifine de sıklıkla başvurabilirsiniz.

Kıbrıs’ın güneyinde resmî para birimi olarak Euro kullanılıyor. Ancak kuzeydeyseniz sorun yok, lira burada geçerli. Türk lirasının geçerli olmasına çok sevinmeyin çünkü fiyatlar Türkiye’nin biraz üzerinde. Fakat abartılı derecede pahalı da değil. Öte yandan Kıbrıs’ta bir İngiliz ekolünün varlığından söz etmemek olmaz. Örneğin prizler bazı evlerde üçlü şekilde olabiliyor. Bu nedenle Kıbrıs turları ile seyahate çıkmadan önce yanınıza mutlaka dönüştürücü almayı ihmal etmeyin, ne olur ne olmaz.

2. Kıbrıs’ın Gizli Hazinelerini Keşfedin!

Her ne kadar eğlence odaklı turistlerin merkezi olsa da Kıbrıs’ta keşfedilmeyi bekleyen birçok destinasyon bulunuyor. Bunları mutlaka es geçmemek lazım. Özellikle tarih meraklıları için Kıbrıs, adeta bir hazine gibi. Osmanlı İmparatorluğu’nun izlerini takip etmek isteyenlere de pek çok alternatif sunan ülkede kendinizi bir anda tarih öncesi devirlerde de bulabilirsiniz. Avlusunda çay keyfi yapabileceğiniz Lefkoşa (Nicosia) Han, 12. yüzyıldan beri tüm görkemiyle ayakta duran Bellapais Manastırı, geçmişi MÖ 1180’e uzanan Salamis ve daha niceleri…

3. Tatil Dönüşü Bu Hediyelere Bakmayı Unutmayın

Kıbrıs’ın kendine özgü birçok hediyelik ürünü var. Bunları keşfetmek ise size kalmış. Desek de inanmayın! Çünkü biz sizler için önceden keşfedip sizler için bir liste hazırladık. İşte Kıbrıs tatilinizi keyifle geçirirken “Ne alsam?” derdine düşmemeniz için göz atmanızı tavsiye ettiğimiz hediyelikler:

· Lefkara İşi: Kıbrıs’a özgü bir örme tekniği olan Lefkara işinin geçmişi 14. yüzyıla kadar uzanıyor. Görünce hak vereceksiniz gerçekten de etkileyici bir tekniğe sahip. Özellikle süs eşyası olarak hediyelik arayanlar için ideal olabilir.

· Dokuma Kilim: Kıbrıs’ın el işçiliği epey meşhur. Bunlardan biri de el işçiliği ile dokunmuş kilimler. Türkiye'deki ile büyük oranda benzerlik gösterse de ömür boyu saklanacak bir hatıra olarak alınabilir.

· İçki ve Sigara: Her ne kadar tasvip etmesek de Kıbrıs’a sırf bunun için gelenler olduğunu inkâr etmemek lazım. Kıbrıs’ta sigara ve içki fiyatları, Türkiye’ye oranla oldukça ucuz.

· Hellim: “Kıbrıs’a gelip de almamak olmaz” diyebileceğiniz türden bir hediye hellim... Tatil dönüşünde yapacağınız ilk kahvaltıda hellimi yerken Kıbrıs anılarınızı hafızanızda canlandırabilirsiniz.

4. Kıbrıs’ın Adım Atılmadık Yerini Bırakmayın

Kıbrıs, Akdeniz’in en büyük adası konumunda. Yüz ölçümü çok büyük olmasa da gezilecek yerler açısından epey alternatife sahip. Yani “Etrafımda insanlar dolsun taşsın” diyenler için de plaj seçeneği var, yalnız kalmak isteyenler için de. Kıbrıs’ta kaybolma gibi bir endişeniz olmasın. Yerel halkı o kadar sevecen ve samimi ki bir an olsun kendinizi başka bir ülkede gibi hissetmiyorsunuz. Bu nedenle Kıbrıs’ı gezerken olabildiğiniz kadar özgür olmaya gayret edin. Birazdan sıralayacağımız Kıbrıs’ta mutlaka görmeniz gereken yerleri ihmal etmemeye özen gösterin.

· Kıbrıs’ın Merkezi: Lefkoşa

Kıbrıs gezilerinize başkent Lefkoşa’dan başlamanız, şehrin dinamiğini keşfetmeniz açısından doğru bir hamle olacaktır. Lefkoşa’da Osmanlı, Bizans ve Venedik’in bıraktığı yapıları halâ görebilmek mümkün. Lefkoşa Surları, Büyük Han ve Arap Ahmet Cami burada keşfedebileceğiniz yerler arasında.

· Eğlenceli Plajlarıyla: Girne

Küçük bir ada ilçesi olan Girne’de neredeyse her türlü imkân bulunuyor. Özellikle plajlarında gün boyunca denize girebileceğiniz Girne’nin merkezinde de keyifli vakit geçirebileceğiniz alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Girne Kalesi, Mavi Köşk ve Batık Gemi Müzesi Girne’de görmeniz gereken yerlerden.

· Kıbrıs’ın Liman Kenti: Gazimağusa

Gazimağusa’yı tarif ederken “Mağusa” gibi tabirlere alışık olun. Özellikle Hayalet Şehir olarak bilinen eskinin Las Vegas’ı Maraş (Varosha) da burada yer alıyor. Namık Kemal’in sürgün olarak gönderildiği Gazimağusa’da kendisine ithaf edilmiş bir müze de bulunuyor. Othello Kalesi ve Dipkarpaz Millî Parkı da ilçenin gezilecek bir başka güzellikleri arasında öne çıkıyor.