Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 15. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi

12 Şubat 1982 tarihinde kurulan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, 16 Aralık 2024 tarihinde 15. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

15 Olağan Genel Kurulu’nun ilk maddesi olan “Divan Heyeti”, Dr. Turgay Akalın başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Yeniasır ve Prof. Dr. Burak Gökbulut tarafından oluşturuldu.

Faaliyet ve Mali Raporların okunması ve aklanmasının ardından Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine gidildi.

Buna göre; Prof.Dr. Şevket Öznur yeniden Başkan seçilirken diğer Yönetim Kurulu Üyeleri de şu isimleren oluşmuştur:

Prof. Dr. Mustafa Yeniasır (Dış İlişkiler Sorumlusu), Eralp Adanır (Basın-Yayın Sorumlusu), Altay Burağan (Mali İşler ve Üye Sorumlusu), Dr. Turgay Akalın (Genel Sekreter ve Faal Üye), Prof. Dr. Burak Gökbulut (Faal Üye), Zafer Muhtaroğlu (Yedek Üye).

Denetleme Kurulu ise; Mehmet Kansu (Başkan), Dr. Çağın Zort (Üye), Dr. Tülay Kaya Tekman (Üye) ve Aslı Piro’dan (Yedek Üye) oluşmuştur.

Dilek ve temenniler bölümünde, ülkemizdeki kitap okuma alışkanlığının daha fazla kazandırılması, yazarlarımızın edebiyatın her alanında daha fazla üretim yapabilmesi ve yazar-okur ilişkisinin farklı etkinliklerle etken bir hale getirilmesi için görüşler belirtildi.