Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden "Vitamin D ve adet döngüsü" araştırmasına katılım çağrısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) tarafından yürütülen “Vitamin D Seviyesi ile Kadınların Adet Döngüsü Arasındaki İlişki” konulu bilimsel araştırma için gönüllü katılımcılara ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamada, çalışmanın ilk aşamasının tamamlanmasına iki hafta kaldığı belirtilerek, 18-45 yaş arası adet gören kadın bireylerin katılımının bilimsel veri toplama ve toplum sağlığı açısından önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca katılımın tamamen gönüllülük esasına dayandığı ve tüm kişisel verilerin gizlilik ilkesi çerçevesinde korunacağı bildirildi.