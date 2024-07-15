Kıbrıs Türk Sağlık Meslek Örgütleri Platformu kuruldu

Sağlık profesyonellerinin mesleki dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kıbrıs Türk Sağlık Meslek Örgütleri Platformu oluşturuldu.

10 örgüt tarafından kurulan Platform, ilk toplantısını Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin davetiyle gerçekleştirdi. Platform, sağlık alanında ve toplumsal konularda birlikte hareket etme ve dayanışma içinde olma kararı aldı.

İlk toplantıda, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği temsilcileri yer aldı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

“Mesleki Dayanışma ve İş birliği: Tüm örgüt temsilcileri, mesleki dayanışma, iş birliği ve ortak çalışmalar yapmanın önemine vurgu yapmışlardır. Örgütler arasında iletişim güçlendirilecektir.

Meslek Tanımları ve Yasal Düzenlemeler: Meslek tanımlarının, yetki alanlarının ve meslek örgütlerinin yasalarla belirlenmesinin önemi vurgulanmıştır. Özellikle yasaları olmayan fizyoterapistler ve psikologların meslek örgütü yasalarının çıkarılması için ortak hareket edilecektir.

Meslek İtibarının Korunması: Devletin ve sermayenin sağlık meslek profesyonellerinin haklarını budama ve meslek itibarını zedeleme girişimlerine karşı birlikte hareket edilecektir.

Sağlık Meslek Eğitimi: Sağlık meslek eğitimi veren üniversitelerin öğrencilerini merkezi sınav ve belirlenecek kontenjanlara göre kabul etmesi gerektiği konusunda tüm örgütler görüş birliği sağlamış ve bu konuda YÖDAK ve Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimde bulunma kararı almışlardır.

Halk Sağlığı Bilinçlendirme Çalışmaları: Halk sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak üzere ortak komiteler oluşturulacaktır.

Çevre ve Ekolojik Dengenin Korunması: Çevrenin ve ekolojik dengenin korunması ile hayvan refahının geliştirilmesinin insan sağlığı için önemine vurgu yapılmış ve bu alanlarda da çalışmaların yapılması öngörülmüştür.”

Açıklamada, Platformun ilk toplantısına katılamayan tüm diğer sağlık profesyonelleri, meslek örgütleri de daha sonraki çalışmalara davet edildi.

Kıbrıs Türk Sağlık Meslek Örgütleri Platformu, “Birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyoruz ve sağlık meslek örgütlerimizin dayanışmasını en üst düzeye çıkarmak için kararlıyız” dedi.