Kıbrıs Türk malları, yasadışı kiralayanların elinden alınıyor

Kıbrıslı Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Kıbrıslı Türklerin adanın güneyinde bıraktığı 289 malın kiracılardan geri alındığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Mallarını İdare Dairesi'nden çok düşük fiyata kiralanan malların, üçüncü şahıslara yüksek meblağlarla kiralanması nedeniyle bu yaptırımın uygulandığı belirtildi.

Politis’in haberine göre Nuris, bir soru önergesi üzerine Kıbrıs meclisine gönderdiği 14 Eylül 2022 tarihli yazılı açıklamasında, kira sözleşmesi ihlallerini, yeniden kiralamalarda sözleşme yapılmadığından kanıtlamakta güçlük çektiklerini kaydetti.

Nuris’in cevap mektubunda, kira sözleşmesinin ihlalinin sözleşmenin otomatikman iptal edilmesi ile sonuçlanmadığı, öncesinde, kurallara 30 gün içerisinde uyulması ile ilgili uyarı mektubu gönderildiği, süre sonunda sözleşmenin iptal edilerek malın geri alındığı kaydedilirken, ihlalci aleyhine tazminat açılmasına dair bir politika olmadığı belirtildi.

Nuris, kısa süre önce Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin, yeniden kiralama konusunda cezai suç işlenip işlenmediğini belirlemek üzere cezai kovuşturma hükmü verdiğini de sözlerine ekledi.