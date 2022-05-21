Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi feshedildi, “Ekonomik Protokol” Meclis’e gönderildi

Türkiye ile imzalanan Ekonomik ve İktisadi İşbirliği Anlaşması ise kurul tarafından onaylanarak Meclis'e sevk edildi.

UBP-DP-YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu ilk toplantısını tamamladı.

Kararları Sözcü Dursun Oğuz açıkladı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, toplantıda Fasıl 164 Müfsidane Yayınlar Yasası, Fasıl 154 Ceza Yasası ve 32/2014 sayılı Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nda değişiklikler yapılarak Meclis’e sevk edildiğini duyurdu.

Spor federasyonlarının 2022 yılı bütçeleri onaylandıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” Meclis’e sevk edildiğini de aktaran Oğuz, ayrıca Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların önergelerinin geçirildiğini ve Spor federasyonlarının 2022 yılı bütçelerinin onaylandığını belirtti.