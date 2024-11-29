Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Eskişehir’de kongreye katıldı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Eskişehir'de düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Hemşirelikte Liderlik Kongresine katıldı.

Birlik Başkanı Ali Özgöçmen yaptığı açıklamada, birliğin Kıbrıs Türk hemşirelerinin uluslararası alanda daha görünür ve dünya ile entegre olma amacı kapsamında katıldığı kongrede üç bilimsel sunum yaptığını belirtti.