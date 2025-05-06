Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası: “Yasa çiğneniyor, emek gasp ediliyor”

Kamu hastanelerinde görev yapan hekimlerin, Aralık 2024’ten bu yana nöbet ve ek mesai ödeneklerini alamadığı açıklandı. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), yaptığı yazılı açıklamada, kamu sağlık hizmetlerinin 24 saat kesintisiz yürütülebilmesi için büyük bir özveriyle çalışan hekimlerin, yasal haklarının aylardır gasp edildiğini vurguladı.

Sendika, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 25. maddesine atıf yaparak, nöbet ve ek mesai ödeneklerinin en geç bir ay içinde ödenmesi gerektiğini hatırlattı; “Ancak hekimler en son Aralık ayına ait ödeme aldı. Bu açıkça yasa ihlalidir” dedi.

Açıklamada, bazı branşlarda hekim sayısının yetersiz olduğu, bu nedenle kimi uzmanların yılın 365 günü on-call (icapçı) olarak görev yaptığı belirtilirken, nöbet sonrası normal mesainin sürdüğüne dikkat çekildi. “Genç hekim de kıdemli hekim de aynı yükü taşıyor” denilen açıklamada, bu sistemin uzun vadede fiziksel ve ruhsal tükenmişlik yarattığına işaret edildi.

“Emek hırsızlığına son verin” çağrısı yapan sendika, nöbet sisteminin yükünü çeken sağlık çalışanlarının hakkı olan ödeneğin, yasal süre içinde ve eksiksiz ödenmesi gerektiğini vurguladı.

TIP-İŞ ayrıca ülkede son dönemde artan yolsuzluk iddialarına da değinerek, “Kaynak yok” gerekçesinin inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti. “Hayali ticaret, kaçakçılık, vergi afları, adrese teslim ihaleler kamu kaynaklarını eritiyor” denilen açıklamada, hükümetin sağlık çalışanlarına karşı yükümlülüğünü yerine getirmesi istendi.