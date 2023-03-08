Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası: “Biz topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleriyiz”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, “8 Mart'ta birer çiçekten fazlasını hak ettiğimizi biliyoruz. Çağdaş, laik, demokratik bir ülkede dilediğimiz gibi yaşamak istiyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası yaptığı yazılı açıklamada, güçlü olmak zorunda kalmadıkları bir gelecek inşa etmeyi umduklarını belirterek, Tarih boyunca insan yaşamı için verilen bu onurlu mücadelede sağlık emekçisi kadınların en ön saflarda yer aldığını ve adada sağlık sektöründe kadın iş gücünün her geçen gün arttığını vurguladı.

Açıklamanın devamı şöyle;

“Erkek egemenliğin, kapitalizmin, eril dilin, sosyal adaletsizliğin ve duyarsızlaşmanın karşısında kadın hekimler olarak söyleyeceklerimiz var. Yakın zamanda bu toplumda en temel insan haklarına saldıran din görevlisine karşı tepkisizliğiniz unutulmadı. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadıkça olası bir afet durumunda kadınlar en çok yara alanlardan oluyor. Dünyada göç ve yoksulluk kadınlaşıyor. Erkek devletler kadının emeğine, kimliğine, bedenine el koyuyor. Bu egemenlikten somut maddi kazançlar sağlıyor. Ev işleri, çocuk bakımı gibi işleri, kadınların koşulsuz şartsız karşılıksız yapması bekleniyor. Öbür taraftan namus, iffet, ahlak gerekçeleri ile canlarına kastediliyor. Kadın sağlığı ve doğurganlık hakları ile ilgili planlı politikalar izlemek yerine söz konusu kürtaj olunca hemen kadın bedeni üzerinden siyaset üretiliyor. Eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Biz topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleriyiz. Yaratılış gereği kırılgan narin çiçekler değiliz. Dünyaya zorluklara dayanıklı kahramanlar olarak da gelmedik.”