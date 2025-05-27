Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) kitle toplantılarına Girne, Mağusa ve İskele İlçelerinden sonra Lefkoşa’da devam etti.

Dün akşam Lefkoşa’da düzenlenen kitle toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erkut Şahali ve Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, kitle toplantısında hazır bulunarak konuşma gerçekleştirdi.

Kitle toplantısına birçok milletvekili de katılırken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, “Ekim ayından sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak” ifadelerini kullandı.

Erhürman: Bu politikanın karşılığı yok

Ülkeyi yönettiğini iddia eden yapının hiçbir soruna odaklanmadığını ve ülkeye geri döndürülemez zararlar verdiğine dikkat çeken Tufan Erhürman, söz konusu yapının memleketin gailesini çekmediğine işaret etti. Erhürman, “Üç yıldır yabancılara mülk satışı konusunda düzenleme yapılmazsa, hem içeride hem dışarıda başımıza işler açılacağını söyledik. Üç yıldır aralıksız dile getirdik” dedi ve Kıbrıs Türk halkının Sarayönü’ne hapsedilmek istendiğini kaydetti. Ersin Tatar’ın sürdürdüğü “politikanın” ne uluslararası alanda ne de bu adada bir karşılığının olduğuna vurgu yapan Erhürman, ekonomiden sağlığa, eğitime birçok sorun yaşandığını ifade etti. Ekim ayından sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağını vurgulayan Erhürman, “Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. Kitle toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Çocuklarımız göç etmesin, gidenler geri dönmek istesin diye bu yoldayız” diye ekledi.

Şahali: Kıbrıs Türk halkı, özgüvenini yeniden kazanacak

Kitle toplantısında konuşan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, “Bu akşam gerçekleştirdiğimiz dördüncü kitle toplantısıydı. Bu toplantılarda söylenenler çok kıymetli. Yapılması gerekenler ise son derece nettir” dedi. Ekim ayındaki seçimin önemine işaret eden Şahali, “Kıbrıs Türk halkının umutları canlı kalsın diye seçimi kazanmamız gerekmektedir. Kıbrıs Türk halkının yalnızca bir toplum liderine değil, aynı zamanda bir akla ihtiyacı vardır. İnatla ve hırsla iş yapanlar, ne yazık ki geçen dört buçuk yılda bize çok şey kaybettirdi. Kıbrıs sorununu yeniden rayına oturtmalıyız. Kıbrıs Türk halkı, özgüvenini yeniden kazanacak. Kimse dışarıda kalmayacak. Yolumuz açık olsun” dedi.

Barçın: İki devletliliğin uluslararası alanda karşılığı yok

Kitle toplantısında konuşan CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Ekim ayındaki seçimin Kıbrıs Türk halkı açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. İçinden geçilen süreçte birçok sorunla karşı karşıya olunduğunun altını çizen Barçın, iki devletlilik siyasetinin, uluslararası alanda hiçbir kabul görmediğini belirtti. Barçın, “Halkın içine düştüğü durum, acı bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor” dedi.