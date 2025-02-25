“Kıbrıs Türk halkı, gasp edilen haklarını geri almak için net bir liderliği hak ediyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali “Kıbrıs Sorunu ve Status Quo” konulu güncel konuşma yaptı.

Şahali, Kıbrıs konusunda önemli bir döneme girildiğini ve mart ayında gayri resmi bir toplantıda tarafların bir araya geleceğini ifade ederek, ortada aktif bir müzakere süreci yokken bu çok taraflı oturumun önemine işaret etti.

Türk tarafının bu toplantıda BM parametreleri dışında egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü gündeme getireceğini ifade eden Şahali, BM Güvenlik Konseyi kararlarını anımsatarak, Kıbrıs sorunu ve müzakerelere ilişkin saptamalarda bulundu.

Şahali, Kıbrıs sorunu ve müzakere süreçlerini geçmişten bugüne anlatarak, 50 yıldır müzakere edilen federasyonun aktif görüşmelerinin İsviçre’de durduğunu, yeni bir siyaset ortaya konduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun gündeme getirdiği “KKTC’nin tanınması, garantörlük, iki devletli çözüm” gibi önerileri “kafa karışıklığı” olarak niteledi.

CTP olarak federal çözüm için net bir duruş sergilediklerini ifade eden Şahali, siyasi eşitliğin müzakereye kapalı olduğunu kaydetti.

Meclis'in toplantı öncesi bilgilendirilmesi ve toplantıya yönelik hazırlık yapılması gerektiğini söyleyen Şahali, hedefin, karşılıklı kabul görebilir takvimi olan bir süreç olduğunu ifade etti. Şahali, takvime ulaşmanın önündeki engel Türk tarafı değilse, ne olacağının da kayda alınması gerektiğini belirtti.

Şahali, Kıbrıs Türk halkının, gasp edilen haklarını geri almak için net bir liderliği hak ettiğini ve bunu sağlayacak özgüvene sahip olduklarını söyledi.

AB ile ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor

Şahali, Kıbrıs Türk halkının dünyayla her türlü teması kurmasının önemine işaret etti. Şahali, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaret başta olmak üzere AB ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı üyeliğinin “çakma” olduğunu ifade eden Şahali, Kazakistan örneğini vererek, bazı eleştirilerde bulundu. Şahali, Ertuğruloğlu’nun yerinden kendisine yönelttiği “KKTC’nin varlığına ve kalıcılığına inanıyor musunuz” sorusuna “Evet” cevabı verdi.