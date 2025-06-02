"Kıbrıs Türk halkı artık kumarhanelere komşu olacak”

Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili söz alan CTP milletvekili Fide Kürşat, hükümeti “Meclis’e tutarsız yasalar getirmekle” suçladı.

Ülkenin "kumarhane cennetine dönüşmesi için tasarının Meclis’e alelacele getirildiğini" savunan Kürşat, halkın gündeminin hükümetindekinden farklı olduğunu söyledi.

Bu yasa tasarısının şans oyunu salonlarına sınırlama getirme konusunu gündemden kaldırıldığını ifade eden Fide Kürşat, Kıbrıs Türk halkının artık "kumarhanelere komşu olacağını" söyledi.

Alın teriyle geçinen, ekmeğini namusuyla kazanan Kıbrıs Türk halkının kumarhane turizmi ve kara parayla anılacağını savunan Fide Kürşat, Maliye’nin kasasının bol olduğunu, artık buralardan gelen kaynaklara göz dikildiğini savundu.

Kürşat, sabahtan beri "kara paranın Maliye’nin çamaşır makinesinde nasıl yıkanıp ekonomiye nasıl kazandırılacağının" konuşulduğunu söyleyerek, tasarının bu haliyle Meclis’ten geçirilmemesiyle ilgili çağrı yaptı.