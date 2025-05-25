Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Konya’da tiyatro festivaline katılıyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Burun” ve “Rüya” oyunlarıyla “Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali”ne katılıyor.

Konya’da 24 Mayıs -1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festivalde, Hollanda, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Gürcistan’dan 5 yabancı ekip ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları’nın 13 yerli ekibi sahne alacak, 20 oyun, 32 temsil seyirciyle buluşacak.

“Burun” adlı oyun 27 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de Konya D.T. Sahnesi’nde, çocuk oyunu “Rüya” ise 29 Mayıs Perşembe günü saat 11.00 ve 14.00 seanslarıyla Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi Sahnesi’nde temsil yapacak.