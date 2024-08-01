Kanal SİM’de Serhat İncirli’nin programına katılan Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Muhittin Özsağlam, Ortadoğu’da yaşanan çatışmalarla ilgili Kıbrıs’ın tehdit altında olmadığını ancak hedef haline geldiğini söyledi.

“Kıbrıs tehdit altında değil ama hedef haline geldik” ifadelerini kullanan Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Muhittin Özsağlam, bunun sebebinin bir tanesinin Birleşik Krallığın buradaki egemen toprakları olduğunu belirtti.

Söz konusu topraklardan İsrail’e lojistik destek sağlandığına işaret eden Özsağlam, İsrail’in operasyonel anlamda başarı kazanmasının en büyük sebebplerinden birinin ABD’den teknolojik destek alması olduğunu söyledi.

ABD’nin de yalnız olmadığını batının bazı ülkelerinin İsrail’e destek verdiğini dile getiren Özsağlam, toplumun o yönde destek vermediğini vurguladı.

Olayın soykırım düzeyine geldiğine işaret eden Özsağlam, İsrail’in otokratik ülke yapısına sahip olduğunu;, bu gibi ülkelerin iktidarı sallandığında dışta düşman aradığını, hedef gösterdiğini ve tüm dikkati oraya çektiğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun son dönemde yaptığının iç iktidarını güçlendirmek için dolayı dışta hedef gösterdiğine dikkat çeken Özsağlam, olayın bununla sınırlı olmadığını kaydetti.

Gazze bölgesinin stratejik anlamda İsrail için önemli olduğunu ve orada yaptığı bir kanal projesi olduğunu belirten Doç. Dr. Muhittin Özsağlam, kanal projesinden yararlanacak olan Çin ve Hindistan olduğunu söyledi.

İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren Hindistan ve Azerbaycan olduğunu anlatan Özsağlam, Gazze’de bir soykırım olduğunu tüm dünyanın bildiğini ifade etti.

İsrail’in akaryakıt ihtiyacını Azerbaycan’ın karşıladığını dile getiren Özsağlam, Azerbaycan’ın bu petrolü Türkiye üzerinden taşıdığını söyledi.