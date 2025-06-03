"Kıbrıs sorununun çözümünde anahtar, yerel yönetimlerdedir"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak Avrupa’nın Başkenti olarak görülen Brüksel’deki temasları değerlendirdi, toplantının önemine dikkat çekti. Kendisi de dahil olmak üzere bazı belediye başkanlarının daha önceden Brüksel’de alınan davetler üzerine daha önce temaslarda bulunduklarının altını çizen Kırok, ilk kez bu kadar kalabalık bir kafileyle Brüksel’e gidildiğini ifade etti. “Brüksel’de daha fazla bulunmamız, daha fazla söz sahibi olmamız konusunda bu temaslar çok önemli” diyen Ceyhun Kırok, Kıbrıslı Türklerin orada söz sahibi olması gerektiğine dikkat çekti. Yerel yönetimlerin AB normalarında belediyecilik yapması, bunun orada görünürlükle mümkün olabileceğini anlatan Kırok, “Kıbrıs sorununda sonuca gitmenin anahtarı yerel yönetimlerdedir. O yüzden yerel yönetimler de, yerel yönteciler de çok önemli” dedi.

YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, Belediyeler Birliği’nin Brüksel temasları dışında, kendi belediyeleri özelinde proje ve sosyal etkinlikleri de anlatan Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Kırok, her iki konuda yoğunluk yaşadıklarını, her geçen gün daha da gelişen bir bölge olmabilmeleri için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

“Brüksel temasları çok önemliydi”

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Belediyeler Birliği olarak Brüksel’deki temasları YENİDÜZEN’e anlattı. Kırok, belediyelerin Avrupa Birliği nezdinde görünürlüğünü artırmak amacıyla gerçekleştirilen Brüksel temasların, kuzeydeki yerel yönetimler açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Kırok, bugüne dek Belediyeler Birliği'nin Avrupa düzeyinde yeterince söz sahibi olamadığını belirterek, “Bu kadar yıldır Belediyeler Birliği tam anlamıyla söz sahibi olamamıştı çünkü güçlü bir şekilde hiç Brüksel’e gidilmedi. Brüksel, Avrupa Birliği’nin merkezidir. Dolayısıyla orada daha fazla bulunmamız, daha fazla söz sahibi olmamız büyük önem taşıyor” dedi.

Ziyaretler kapsamında, özellikle güneydeki belediyelere sağlanan kaynakların kuzeye sağlanmaması konusunu gündeme getirdiklerini ifade eden Kırok, kuzeydeki belediyelerin kaynak bulmakta yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Belediye hizmet alanı, nüfusu ve mevcut altyapı olanakları hakkında da detaylı bilgi verdiklerini belirten Kırok, bu tür temasların kendilerini ifade etmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Kırok ayrıca, bu temasların tek bir toplantıyla sonuç vermeyeceğini, ancak uzun vadeli ve sürekli çaba ile olumlu değişimlerin mümkün olabileceğini kaydetti, “Kıbrıs’ın güneyinden de toplantıya katılan ve söylediklerimizi not eden kişiler vardı. Demek ki, sesimizi duyurabilmek için çok daha fazla emek harcamamız gerekiyor. Bu da Brüksel’de daha görünür olmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Daha fazla görünür olmalıyız”

Ceyhun Kırok, Brüksel’de gerçekleştirilen temasların, kuzeydeki yerel yönetimlerin uluslararası platformda görünürlüğü ve mali kaynaklara erişimi açısından bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kırok, yapılan bu girişimlerin yalnızca ekonomik değil, yapısal ve siyasal anlamda da büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Kırok, Brüksel’de yapılan görüşmelerde, kuzeydeki belediyelerin mali kaynak bulmakta yaşadığı zorlukların altını çizerek, “Güneydeki belediyelere sağlanan fonların kuzeye sağlanmadığını, projelere kaynak bulmanın ne kadar zorlu olduğunu açıkça anlattık” dedi. Yerel yönetimlerin hizmet ettiği nüfus, mevcut altyapı kapasitesi ve ihtiyaçlarıyla ilgili detaylı bilgiler sunduklarını belirten Kırok, “Orada olabilmek, kendimizi ifade edebilmek bizim için çok kıymetliydi” ifadelerini kullandı. Kırok, bu gibi temasların daha fazla olması gerektiğinin de altını çizerek, “Daha fazla emek harcamamız, Brüksel’de daha fazla görünür olmamız gerekiyor” dedi.

Kırok, “Yerel yönetimlerin AB normlarına uyumu çok önemlidir, çünkü bu gerçekleşirse halkımız daha kaliteli hizmet alır. AB üyelik süreçlerinde sadece merkezi hükümetler değil, yerel yönetimler de aktif olmalıdır. Özellikle bizim gibi bölünmüş ülkelerde, bir taraf AB kurallarını tam uygularken, diğer tarafın buna kayıtsız kalması kabul edilemez. Bu durum, iki taraf arasında büyük farklar yaratır” ifadelerini de kullandı.

"Kıbrıs sorununun çözümünde anahtar yerel yönetimlerdedir"

Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ayrıca, Kıbrıs’ta olası bir çözüm sürecinde yerel yönetimlerin oynayacağı role de işaret etti, şunları söyledi:

“Kıbrıs sorununun çözümünde yerel yönetimlerin çok büyük rol oynayacağına inanıyorum. AB normlarına uyum sağlandıkça, taraflar arasındaki farklar da azalacak. Bu nedenle dış temasları artırmak sadece belediyecilik açısından değil, siyasal çözüm açısından da hayati önem taşıyor.”

“Yol konusu her geçen gün çekilmez bir hal aldı”

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Kırok Brüksel temasları dışında kendi belediyelerinin proje ve etkinliklerinden de bahsetti. Bölgeye ulaşım konusunun kanayan bir hale geldiğini aktaran Kırok, Çatalköy – Girne yolu için kendilerinin sözlerini tuttuğunu, şimdi sözünü tutma konusunda sıranın UBP-YDP-DP Hükümeti’ne geldiğini belirtti. “Karayolları Dairesi’nden 250-260 milyon TL’lik bütçenin buraya ayrıldığı ve bugünlerde ihaleye çıkılacağı konusunda bilgisini aldık” diyen Ceyhun Kırok, “Umarım, kısa süre içerisinde hükümet de sözünü tutar ve bir an önce yolumuz başlar” dedi.

Yol sorunumuz, her geçen gün çekilmez bir hal aldı” diye konuşan Ceyhun Kırok, bölgedeki diğer yolların kötü durumda olduğuna da dikkat çekti.

“Birçok projemiz kısa sürede hayata geçecek”

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Kırok, yol dışındaki diğer projelerin de devam ettiğine işaret etti. Ceyhun Kırok, projeler hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Projelerin büyük kısmını bitirme aşamasındayız. Her köye sosyal bir alan kazandırmak için projelerimiz kağıt üzerinde bitti. Geçen hafta itibariyle Arapköy sosyal tesis projemiz başlamış durumda. Önümüzdeki günlerde Çatalköy’deki park projemiz başlayacak. Sosyal alanlar ve spor alanlarıyla ilgili Esentepe’de bir projemiz var. Karaağaç’taki sosyal alan ve halı saha projesi hayata geçecek. Bunların hepsi şu anda çizimleri bitti, kaynak oluşturuldu. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili adımlar atacağız. Şu anda bitmek üzere olan Çatalköy’de bir spor ormanı parkımız var. Daha önceden hizmete açtığımız Hz. Ömer Türbesi alanında ekstra çalışmalarımız sürekli olarak devam ediyor. Esentepe’de ikinci çim saha projemizde çim ekimi aşamasına gelindi, önümüzdeki günlerde çim ekimi yapılacak. Bunun yanında Çatalköy’deki plaj çalışmamız son sürat devam ediyor. Sokak asfaltlama çalışmalarımız da devam ediyor. Haziran ayının sonuna doğru Karaağaç köyü yağmur drenaj hatları, içme suyu şebeke değişimi ve asfaltlama kaldırım çalışmaları başlayacak. İçme suyu hatlarıyla ilgili şu anda devam eden bir çalışmamız var. Bilindiği üzere kuyu çalışmamız olmuştu. Oradaki suyun aşağıdaki depolara ulaşımı konusunda bir altyapı çalışmamız vardır. Yaklaşık 3,5 kilometrelik mesafeden suyu yeni depoya taşıma projemiz vardır. Bahçeli köyünde de depo çalışmasına başlayacağız. Esentepe’deki okul projemizde temelleri atacağız. Araç alımı konusunda da ciddi çalışmalar yapıyoruz.”

“Bıkmak, yorulmak, yılmak yok... Son güne kadar devam edeceğiz”

Son olarak bölgedeki etkinliklere de değinen Ceyhun Kırok, etkinliklerin yoğun geçtiğimi belirtti. Geçtiğimiz bir buçuk ayda özel gün etkinliklerinin yanı sıra, sokak hayvanları yararına adada ilk kez bir festival düzenlediklerini aktaran Kırok, Esentepe’de 16. Zerdali Festivali’nin gerçekleştirdiklerinin bilgisini de verdi. Kırok, Ağustos ayının ikinci haftasında Alagadi Fest’in 3’üncüsü gerçekleştirileceğini ifade eden Ceyhun Kırok, Beşparmaklar Kültür Festivali, 1-6 Eylül tarihlerinde Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun da çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. Ceyhun Kırok, “2026’daki seçim gününe kadar başımızı kaşıyacak zamanımız olmayacak. İnanılmaz bir şekilde program yapıyoruz. Hedefe doğru ilerliyoruz. Bıkmak, yorulmak, yılmak yok... Her geçen gün tempoyu daha da artırarak her alanda halkımıza hizmet için çalışıyoruz” şeklinde sözlerini noktaladı.